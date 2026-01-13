Se disputará la «Copa Challenger» de natación y otros deportes en La Costa

El Sindicato Único de Guardavidas y Afines de la República Argentina (SUGARA) dio a conocer el cronograma de competencias deportivas para la temporada, que este año se desarrollará bajo el nombre Copa Challenger “Sergio Gutiérrez”, en homenaje al guardavidas fallecido en mayo de 2025 mientras disputaba una competencia de natación.

Sergio Gutiérrez fue guardavidas de la bajada de calle 80 de Mar del Tuyú y un competidor permanente desde los inicios de las competencias organizadas por SUGARA. Dedicó su vida a la profesión y al deporte, participando de cada encuentro y manteniendo un fuerte compromiso con la actividad. La creación de esta copa busca reconocer su trayectoria y su legado dentro de la comunidad de guardavidas.

La Copa Challenger contará con ocho competencias a lo largo de la temporada, de las cuales cinco sumarán puntos para la clasificación general. Cada competidor aportará puntos a su sector y, al finalizar febrero, se realizará la premiación al sector que haya obtenido el mayor puntaje acumulado. Luego de cada competencia se informará el puntaje actualizado por sector.

Asimismo, desde la organización se aclaró que las competencias de vóley, pádel y fútbol no suman puntos para la Copa Challenger.

Cronograma de competencias:

ENERO

-Viernes 16: Vuelta de Lucila del Mar, en el Balneario Mykonos.

-Lunes 19: Vóley.

-Miércoles 28: Salvamento con malacate, en Costa Azul.

FEBRERO

-Jueves 12: Americana con torpedo.

-Miércoles 18: Pádel.

-Lunes 23: 3K de San Clemente, en el Balneario El Edén.

-Miércoles 25, jueves 26 y viernes 27: Fútbol, en San Bernardo.