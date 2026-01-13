Un hombre fue detenido en Pinamar acusado de haber realizado una serie de estafas contra un hotel, un restaurante, un parador de playa y un balneario, utilizando comprobantes de transferencias bancarias falsos para simular pagos que nunca se concretaron, según fuentes judiciales y policiales.

El sospechoso, de 45 años, llegó a la ciudad balnearia a fines de diciembre junto a sus dos hijos, de 10 y 12 años, y se alojó en un hotel céntrico desde entonces. Durante su estadía, realizó consumos en distintos comercios turísticos, presentando comprobantes adulterados como si hubiera pagado por habitaciones, comidas y alquiler de servicios.

La investigación se inició tras una denuncia de uno de los locales afectados, que detectó irregularidades al conciliar sus ingresos y comprobar que los pagos nunca se habían acreditado en las cuentas bancarias institucionales. Según reconstruyó la Justicia, el acusado utilizó una aplicación para generar comprobantes falsos de transferencias, que mostraba a mozos y recepcionistas a través de su teléfono móvil.

Durante el procedimiento, la Fiscalía solicitó una consigna policial y ordenó un allanamiento en el hotel donde se hospedaba el hombre. Allí se secuestró su teléfono celular, clave para avanzar en la causa penal. Los investigadores estiman que los gastos realizados mediante la maniobra fraudulentas suman al menos $6 millones, aunque no descartan nuevas denuncias.

Según la Justicia, el acusado no posee cuentas bancarias a su nombre y, en sus declaraciones, aseguró no tener empleo formal. Por el momento, quedó detenido imputado por el delito de estafas reiteradas, mientras los menores quedaron al cuidado de un familiar que viajó desde Buenos Aires para hacerse cargo de ellos.

Fuentes judiciales indicaron que la causa continuará con pericias a la evidencia secuestrada y posibles testimonios de víctimas adicionales a los comercios ya identificados