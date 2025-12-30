Con motivo de las fiestas de fin de año, AUBASA y el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires anunciaron una restricción al tránsito de vehículos de transporte de cargas mayores a 7 toneladas en las principales rutas hacia y desde la Costa Atlántica, con el objetivo de ordenar la circulación y evitar siniestros viales durante el recambio turístico.

La medida se aplicará en dos sentidos y en días y horarios específicos, en las rutas más utilizadas por turistas en temporada alta.

📅 Horarios de la restricción:

➤ Sentido a la Costa Atlántica

Miércoles 31 de diciembre: de 06:00 a 14:00 hs

de 06:00 a 14:00 hs Jueves 1 de enero: de 06:00 a 14:00 hs

➤ Sentido a C.A.B.A.

Jueves 1 de enero: de 14:00 a 23:59 hs

🛣️ Rutas alcanzadas por la restricción:

Autopista Buenos Aires – La Plata

Autovía 2

Ruta Provincial 11

Ruta Provincial 36

Ruta Provincial 56

Ruta Provincial 63

Ruta Provincial 74

Desde la empresa concesionaria se recordó que la restricción alcanza a vehículos de gran porte, y que están exceptuados aquellos que transporten productos esenciales como alimentos perecederos, combustibles o atención médica.

La medida se enmarca en el operativo de seguridad vial por las fiestas y busca facilitar el flujo de turistas que se dirigen hacia distintos puntos de la costa bonaerense para recibir el Año Nuevo.