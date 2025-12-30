Con motivo de las fiestas de fin de año, AUBASA y el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires anunciaron una restricción al tránsito de vehículos de transporte de cargas mayores a 7 toneladas en las principales rutas hacia y desde la Costa Atlántica, con el objetivo de ordenar la circulación y evitar siniestros viales durante el recambio turístico.
La medida se aplicará en dos sentidos y en días y horarios específicos, en las rutas más utilizadas por turistas en temporada alta.
📅 Horarios de la restricción:
➤ Sentido a la Costa Atlántica
- Miércoles 31 de diciembre: de 06:00 a 14:00 hs
- Jueves 1 de enero: de 06:00 a 14:00 hs
➤ Sentido a C.A.B.A.
- Jueves 1 de enero: de 14:00 a 23:59 hs
🛣️ Rutas alcanzadas por la restricción:
- Autopista Buenos Aires – La Plata
- Autovía 2
- Ruta Provincial 11
- Ruta Provincial 36
- Ruta Provincial 56
- Ruta Provincial 63
- Ruta Provincial 74
Desde la empresa concesionaria se recordó que la restricción alcanza a vehículos de gran porte, y que están exceptuados aquellos que transporten productos esenciales como alimentos perecederos, combustibles o atención médica.
La medida se enmarca en el operativo de seguridad vial por las fiestas y busca facilitar el flujo de turistas que se dirigen hacia distintos puntos de la costa bonaerense para recibir el Año Nuevo.