San Bernardo celebrará la 41ª Fiesta Nacional del Sol y la Familia

Desde este viernes 19 y hasta el domingo 21, se podrá disfrutar de la 41ª edición de la Fiesta Nacional del Sol y la Familia en San Bernardo, con entrada libre y gratuita.
Durante las tres jornadas habrá shows en vivo, entre los que se destacan las presentaciones de Fuyén el viernes 19, Valentín Vargas el sábado 20 y Anabela y Banda Libre el domingo 21, junto a una variada grilla de artistas locales y regionales, actividades para toda la familia, el tradicional desfile cívico institucional, la elección de las soberanas y la bendición de las aguas, entre otras propuestas.
El viernes, el cura párroco Maximiliano Turri bendecirá la fiesta durante el acto de apertura, mientras que el domingo celebrará la misa en Avenida San Bernardo y Costanera, donde se realizará la tradicional bendición de las aguas, en la antesala de la temporada de verano.
El epicentro de los festejos será la Plaza del Sol y la Familia, ubicada en Avenida San Bernardo y Avenida Tucumán. A lo largo del fin de semana se presentarán artistas locales y regionales sobre el escenario principal, además de ballets y espectáculos culturales.
Asimismo, el sábado 20, a las 18.00, se llevará a cabo el desfile cívico institucional por Chiozza, desde Mensajerías hasta Avenida San Bernardo.
El cronograma completo de la Fiesta Nacional del Sol y la Familia es el siguiente:
VIERNES 19
Desde las 20.00
Afroditas
Ballet Municipal de La Costa
Los del Mar
Palabras de las 40° Soberanas
Pasadas de Postulantes
Inteligencia Artesanal
Ballet El Olvidado (Castelli)
Fuyén
SÁBADO 20
Desde las 18.00
Desfile Cívico Institucional
Desde las 20.00
Ballet Municipal de La Costa
KM 33
Reinas Invitadas
Despedida de las Soberanas
Coronación 2025
Faros
Valentín Vargas
DOMINGO 21.A las 12.00
Misa y bendición de las aguas
A las 18.00
Streaming en vivo
Desde las 20.00
Apertura Fomento San Bernardo
Nuevas Soberanas
Bagual
Wanda Berdún
Quemando la Turbina
Anabela y Banda Libre