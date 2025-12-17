San Bernardo celebrará la 41ª Fiesta Nacional del Sol y la Familia

Desde este viernes 19 y hasta el domingo 21, se podrá disfrutar de la 41ª edición de la Fiesta Nacional del Sol y la Familia en San Bernardo, con entrada libre y gratuita.

Durante las tres jornadas habrá shows en vivo, entre los que se destacan las presentaciones de Fuyén el viernes 19, Valentín Vargas el sábado 20 y Anabela y Banda Libre el domingo 21, junto a una variada grilla de artistas locales y regionales, actividades para toda la familia, el tradicional desfile cívico institucional, la elección de las soberanas y la bendición de las aguas, entre otras propuestas.

El viernes, el cura párroco Maximiliano Turri bendecirá la fiesta durante el acto de apertura, mientras que el domingo celebrará la misa en Avenida San Bernardo y Costanera, donde se realizará la tradicional bendición de las aguas, en la antesala de la temporada de verano.

El epicentro de los festejos será la Plaza del Sol y la Familia, ubicada en Avenida San Bernardo y Avenida Tucumán. A lo largo del fin de semana se presentarán artistas locales y regionales sobre el escenario principal, además de ballets y espectáculos culturales.

Asimismo, el sábado 20, a las 18.00, se llevará a cabo el desfile cívico institucional por Chiozza, desde Mensajerías hasta Avenida San Bernardo.

El cronograma completo de la Fiesta Nacional del Sol y la Familia es el siguiente:

VIERNES 19

Desde las 20.00

Afroditas

Ballet Municipal de La Costa

Los del Mar

Palabras de las 40° Soberanas

Pasadas de Postulantes

Inteligencia Artesanal

Ballet El Olvidado (Castelli)

Fuyén

SÁBADO 20

Desde las 18.00

Desfile Cívico Institucional

Desde las 20.00

Ballet Municipal de La Costa

KM 33

Reinas Invitadas

Despedida de las Soberanas

Coronación 2025

Faros

Valentín Vargas

DOMINGO 21.A las 12.00

Misa y bendición de las aguas

A las 18.00

Streaming en vivo

Desde las 20.00

Apertura Fomento San Bernardo

Nuevas Soberanas

Bagual

Wanda Berdún

Quemando la Turbina

Anabela y Banda Libre