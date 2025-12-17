Guillermo Torremare habló en Mar de Ajó sobre memoria

Con una mirada crítica sobre el pasado reciente y los desafíos del presente, el abogado y referente en derechos humanos Guillermo Torremare ofreció una clase magistral en Mar de Ajó, donde compartió reflexiones profundas sobre la memoria, la justicia y el lugar que ocupa la sociedad en la defensa de los derechos fundamentales.

Actual vicepresidente de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH), Torremare abrió su intervención con un repaso histórico sobre la fundación de la organización en 1975, en un contexto regional atravesado por dictaduras y con fuerte injerencia de potencias extranjeras.

«La desaparición forzada es un delito que no termina mientras persista el silencio de los responsables», expresó al presentar su libro “30 tresarroyenses desaparecidos”, obra que reconstruye la historia de las víctimas del terrorismo de Estado oriundas de Tres Arroyos, su ciudad natal.

La investigación, realizada junto a Andrés Vergnano, y con prólogos de Alfredo Bravo en su primera edición y de Adolfo Pérez Esquivel en la más reciente, continúa actualizándose con testimonios y documentos que surgen en procesos judiciales aún abiertos. El objetivo, señaló, es “dar rostro y vida a quienes siguen ausentes”.

Durante su exposición, Torremare también planteó preguntas que interpelan el presente: “¿Qué formas de dominación se ejercen hoy en las sociedades? ¿Quiénes son los que siguen decidiendo quién vive y quién no?”. Y agregó: “El represor de hoy no necesita matar: le alcanza con dejar morir”.

Trayectoria y compromiso

Guillermo Torremare es abogado, magíster en Derechos Humanos, querellante en juicios por delitos de lesa humanidad, y figura central en causas contra represores y funcionarios denunciados por persecuciones ilegales. Representó a organizaciones sociales, sindicales y comunidades originarias. En 2025 fue postulado como candidato a Defensor del Pueblo de la Nación.

Su paso por Mar de Ajó dejó un fuerte llamado a mantener viva la memoria colectiva. Frente a un público atento y conmovido, Torremare reafirmó el compromiso de la APDH con la verdad y la justicia, y con una sociedad que, como expresó al final, “no puede permitirse olvidar”.