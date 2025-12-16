Obra Pública | «La Provincia continúa con esta política a través de sus distintos organismos de ejecución”

El ministro de Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, Carlos Bianco, encabezó una nueva conferencia de prensa en la que estuvo acompañado por el ministro de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica, Augusto Costa, y la directora ejecutiva del Organismo Provincial de Integración Social y Urbana (OPISU), Romina Barrios. Las autoridades realizaron un repaso de la situación productiva a nivel nacional y provincial y presentaron iniciativas de gestión.

Bianco enumeró las nuevas licitaciones de obra pública llevadas adelante por el Gobierno de la Provincia y sostuvo: “A diferencia del Gobierno nacional, que no realizó ninguna obra pública durante sus dos años de gestión y paralizó mil obras en nuestro territorio, la Provincia continúa con esta política a través de sus distintos organismos de ejecución”.

Asimismo, el Ministro de Gobierno informó sobre el nuevo sistema de subsidios a la energía que se pondrá en marcha en 2026, con el objetivo de mejorar los criterios de inclusión y0 exclusión del mismo. En este marco, se retirará el subsidio a 79.500 usuarios residentes en barrios cerrados. Bianco también recordó que el Gobierno nacional eliminará la categoría N2 (TS – G2) correspondiente a sectores de bajos ingresos, por lo que quienes pertenezcan a dicha categoría en la segmentación provincial deberán registrarse en la web del Organismo de Control de Energía Eléctrica de la Provincia de Buenos Aires – OCEBA (http://www.oceba.gba.gov.ar) para sostener el subsidio, en caso de cumplir las condiciones necesarias. “Estamos adelantando esta información porque no queremos que nuestros usuarios se enteren de golpe que se han quedado sin subsidio por la modificación regulatoria a nivel nacional”, explicó Bianco.

Por último, el ministro Bianco realizó una serie de anuncios con respecto al juego en línea. En primer lugar, informó que la semana pasada se realizaron trescientas denuncias contra sitios de apuestas ilegales en unidades fiscales especializadas, a partir del accionar del Instituto de Lotería y Casinos de la Provincia de Buenos Aires. Además, el ministro recordó que la Provincia cuenta con una red de atención en materia de salud mental destinada a las personas con problemas de ludopatía. Con respecto al juego legal, Bianco anunció que fue establecida la obligatoriedad de que el registro en los sitios incluya reconocimiento facial. “Había situaciones en las que menores de edad intentaban ingresar a jugar y de esta manera lo evitamos de manera definitiva”, explicó Bianco.

A su turno, el ministro Augusto Costa repasó la situación económica y productiva derivada de las políticas económicas del Gobierno nacional y sus consecuencias en la provincia de Buenos Aires. Costa explicó que la economía provincial sufrió una caída del 0,8% en los últimos dos años; en este marco, la industria cayó un 9,6%, la construcción un 22,8% y el comercio un 6,5%. Además, en la provincia se perdieron casi 95 mil empleos registrados y hay 4.900 empleadores menos desde fines de 2023 hasta septiembre de 2025.

“Las políticas económicas del Gobierno nacional, que determinan una apreciación del tipo de cambio perjudicial para la competitividad exportadora de nuestra industria, la suba de la tasa de interés y el costo de financiamiento, la apertura indiscriminada de importaciones, la suba de los servicios y los costos de producción y la pérdida de poder adquisitivo que genera un desplome absoluto del mercado interno, son factores que explican la destrucción del entramado productivo argentino y, en particular, el de la provincia de Buenos Aires”, sostuvo Costa. “Detrás de todos estos números negativos hay familias, hay sueños frustrados, hay imposibilidad de proyectarse a futuro. Desde la Provincia de Buenos Aires le reclamamos al Gobierno nacional que no deserte sus responsabilidades, que se haga cargo de las consecuencias de su programa económico, que le transfiera a la provincia de Buenos Aires los recursos que necesita para hacer su política pública. Vamos a seguir funcionando como escudo y red ante esta situación realmente catastrófica en materia productiva”, concluyó el ministro.

Por su parte, Romina Barrios brindó un resumen del trabajo realizado por el OPISU en 266 barrios de 68 municipios bonaerenses a través de 406 obras, de las cuales 255 ya fueron finalizadas, 138 están en ejecución y 13 en evaluación. La inversión total realizada por el organismo alcanza los 413 mil millones de pesos. Además, la directora ejecutiva presentó el plan de inversiones para el 2026, que incluye obras de infraestructura urbana y vial, redes y servicios públicos, mejoramiento de espacios públicos, construcción de equipamientos comunitarios, playones deportivos en escuelas, construcción de mercados bonaerenses, dependencias policiales de la mujer y la familia y de seguridad local.

“Tenemos que poner el máximo esfuerzo para cuidar a nuestra población, siendo escudo y red, pero también sin rendirnos y sin retroceder ante los desafíos que tenemos por delante en materia de gestión del suelo, y sobre todo para seguir discutiendo los problemas estructurales del acceso al hábitat”, destacó Barrios.