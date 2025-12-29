El cierre de diciembre y el inicio del verano 2026 vienen acompañados de una ola de calor con temperaturas que superan los valores habituales para la región, generando un ambiente cálido tanto en las costas como en las zonas urbanas del distrito. Las previsiones indican días con máximas por encima de los 35 °C en varias localidades costeras, lo que exige prestar atención a las recomendaciones de salud y prevención ante las altas temperaturas.

Consejos para cuidarte durante la ola de calor

Frente a condiciones térmicas exigentes, autoridades sanitarias y organismos vinculados al clima recomiendan tomar medidas para evitar deshidratación, golpes de calor y otros efectos adversos de la exposición prolongada al sol:

Hidratate constantemente: no esperes a tener sed, y optá por agua fresca en abundancia. Evitá bebidas alcohólicas, con cafeína o azucaradas en exceso.

Protección solar obligatoria: usá protector solar con factor alto (FPS 30 o más), renovándolo cada dos horas.

Evitar el sol entre las 10 y las 16: en esos horarios es cuando la radiación y la temperatura suelen ser más intensas.

Vestimenta adecuada: ropa liviana, de colores claros y sombrero o gorro ayudan a reducir la radiación directa.

Cuidá a los grupos vulnerables: bebés, niños pequeños, adultos mayores y personas con afecciones de salud crónicas deben ser acompañados y permanecer en lugares frescos o con sombra.

Atento a los signos de alarma: si la temperatura corporal supera los 39 °C, hay sudoración excesiva, mareos fuertes, confusión, piel muy caliente o desmayos, buscá atención médica.

Además, se sugiere priorizar alimentos frescos como frutas y verduras, y evitar comidas muy abundantes o que requieran mucho tiempo fuera de la heladera, ya que las altas temperaturas pueden favorecer el deterioro de los alimentos.

Qué esperar del clima en estos días

Las previsiones meteorológicas locales indican varias jornadas con máximas elevadas y cielo mayormente despejado, condiciones típicas de una ola de calor veraniega en la región. Esto se acompaña de noches cálidas que pueden ofrecer alivio leve gracias a las brisas marinas, pero que igualmente mantienen temperaturas superiores al promedio histórico de esta época del año