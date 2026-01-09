Los espectáculos callejeros que se presentan este verano en La Costa

Durante la temporada de verano, el Partido de La Costa cuenta con más de 100 artistas callejeros que realizan presentaciones en espacios públicos de distintas localidades, ofreciendo espectáculos abiertos para vecinos y visitantes en plazas y peatonales.

Las propuestas de Arte Costero abarcan una amplia variedad de expresiones culturales, entre ellas música, teatro, circo, humor, artes visuales y disciplinas performáticas, que forman parte de la identidad cultural del distrito y enriquecen la agenda recreativa del verano.

Para consultar el detalle de cada espectáculo artístico con información sobre horarios, direcciones y localidades de manera geolocalizada: