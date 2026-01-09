Los espectáculos callejeros que se presentan este verano en La Costa

circo

Durante la temporada de verano, el Partido de La Costa cuenta con más de 100 artistas callejeros que realizan presentaciones en espacios públicos de distintas localidades, ofreciendo espectáculos abiertos para vecinos y visitantes en plazas y peatonales.

Las propuestas de Arte Costero abarcan una amplia variedad de expresiones culturales, entre ellas música, teatro, circo, humor, artes visuales y disciplinas performáticas, que forman parte de la identidad cultural del distrito y enriquecen la agenda recreativa del verano.

Para consultar el detalle de cada espectáculo artístico con información sobre horarios, direcciones y localidades de manera geolocalizada: 

https://lacosta.gob.ar/web/artista-callejero

Etiquetas:

9 enero, 2026 por Agenda Cultura Espectaculos

También te puede interesar...

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

RADIO NOTICIAS EN VIVO

Publicidad

Medios



Archivos

Contador