Falleció Elba Antes, presidenta del THAF en La Costa

A los 70 años, falleció Elba Antes, actual presidenta del Taller Hogar Amor y Fe (THAF), institución con sede en el Partido de La Costa dedicada al trabajo comunitario y social. Durante 28 años, Antes formó parte activa de la entidad, desempeñando diversos roles, siempre comprometida con el bienestar de sus integrantes.

El deceso se produjo este domingo por la tarde, luego de una repentina complicación de salud. Allegados al THAF confirmaron que “Sí, el sábado se descompuso, la internaron, descubrieron que tenía un coágulo en el corazón y eso hacía que no pueda respirar. La intubaron el sábado a la noche, le dieron una medicación para disolver ese coágulo, tuvo una hemorragia, su corazón no resistió y los pulmones seguían sin responder, y ayer por la tarde falleció”.

Desde la institución expresaron que “fue todo muy rápido, no podemos creerlo todavía”. Además, informaron que se realizará un servicio de despedida este lunes de 9 a 12 hs en Sepelios Navarro, para quienes deseen brindarle un último adiós.

Una vida dedicada a la solidaridad

Durante casi tres décadas, Elba Antes fue parte central del funcionamiento del THAF. Su compromiso se reflejaba tanto en la gestión diaria como en los momentos difíciles que suelen atravesar instituciones de este tipo. Se destacó por su espíritu solidario y por la entereza con la que sorteó cada desafío que implicaba sostener un espacio comunitario.

El Taller Hogar Amor y Fe, que trabaja con discapacitados, personas en situación de vulnerabilidad, fue el lugar donde Antes dejó una huella profunda y permanente, impulsando proyectos, acompañando familias y promoviendo valores de inclusión y apoyo mutuo.