El Honorable Concejo Deliberante del Partido de La Costa aprobó antes de fin de año el Presupuesto Municipal 2026 y la Ordenanza Impositiva correspondiente. De esta manera, la gestión encabezada por el intendente Juan De Jesús cierra el año legislativo con una herramienta clave para planificar el funcionamiento del Municipio durante el próximo ejercicio.

Según fuentes del HCD y medios locales, la aprobación del presupuesto representa un paso político relevante para el oficialismo local, que logró consenso para avanzar en un esquema de prioridades centrado en salud, educación y servicios esenciales, en un contexto nacional signado por la retracción de fondos y el achicamiento del Estado.

El presupuesto aprobado asciende a $97.000 millones, de los cuales el 50,35 % proviene de recursos propios, es decir, generados por el propio Partido de La Costa. El resto se completa con transferencias provinciales a través del sistema de coparticipación.

Desde el Concejo destacaron que este nivel de autonomía financiera refuerza el rumbo de una gestión que busca sostener servicios claves, incluso con menor presencia de financiamiento nacional.

Inversión en personas y atención comunitaria

Uno de los ejes más importantes del presupuesto aprobado es el fortalecimiento del empleo público local. El 42,5 % del gasto total estará destinado a salarios. A lo largo de 2025, las y los trabajadores municipales recibieron un incremento salarial acumulado del 82 %, mientras que la inflación anual fue del 24,9 %, según datos del INDEC. Este diferencial permitió —señalan desde sectores legislativos— garantizar el funcionamiento de áreas sensibles como salud, servicios urbanos y atención social.

En total, más del 43 % del presupuesto estará destinado al cuidado integral de las personas. La salud absorberá el 32 % del total, y las políticas sociales, educativas y deportivas un 11,5 %. Desde hospitales y escuelas, hasta polideportivos y natatorios, los servicios continúan funcionando como parte de una estrategia de contención local frente a la coyuntura nacional.

La ordenanza impositiva, eje de financiamiento local

Junto con el presupuesto, fue aprobada la Ordenanza Impositiva 2026, con una actualización promedio del 32 % en la Tasa de Servicios Generales, en línea con las proyecciones inflacionarias.

Según detallaron fuentes del HCD, esta tasa representa el 75 % de los ingresos propios del Municipio y es la que sostiene los servicios diarios que se prestan a una población estable de más de 100.000 personas.

En cambio, la recaudación proveniente de la actividad comercial representa apenas el 1,19 % del total de recursos, y la cobrabilidad promedio general cayó a 33,36 %, lo que —según voceros legislativos— indica que no hay aumento de la presión tributaria sobre el sector comercial, y que se mantiene el criterio de acompañamiento al contribuyente.

De esta forma, la gestión de Juan De Jesús cierra el año con una herramienta de planificación aprobada, en un escenario económico desafiante y con señales claras de continuidad en el sostenimiento de políticas públicas locales. Desde el oficialismo, valoran este paso como un respaldo institucional al rumbo de gobierno y una señal de gobernabilidad frente a los desafíos del año que comienza.