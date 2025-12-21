La segunda jornada de la 41ª Fiesta Nacional del Sol y la Familia en San Bernardo tuvo todo: emoción, público, espectáculos y la esperada elección de las nuevas soberanas.

En una plaza del Sol y la Familia repleta, se vivió una noche especial que comenzó con el desfile cívico-institucional por Av. San Bernardo y J.C. Chiozza, y continuó con una cargada agenda artística sobre el escenario principal.

Corte de honor

La gran protagonista fue Ámbar Aranciaga, elegida como la nueva Reina Nacional del Sol y la Familia. Completan la corte:

👑 1° Princesa : Morena Ortiz

: 👑 2° Princesa : Angelina Espinosa

: 🌟 Miss Amistad : Martina Kober

: 🎗️ Embajadora: Delfina Berardi

El público acompañó con aplausos y emoción la despedida de las soberanas salientes, quienes cumplieron su rol durante el último año.

Shows destacados

La parte musical tuvo nombres que hicieron bailar y cantar a todas las edades. Se presentaron:

El Ballet Internacional de La Costa con su apertura folclórica

con su apertura folclórica La banda KM 33 , con su estilo bien local

, con su estilo bien local El grupo Faros , con cumbia y temas populares

, con cumbia y temas populares Y el cierre explosivo con Valentín Vargas, que llenó de energía el escenario

📍 La fiesta continúa

Este domingo sigue la celebración con más propuestas para toda la familia en la Plaza del Sol y la Familia. Habrá música, ferias, y espectáculos desde la tarde. Entrada libre y gratuita.