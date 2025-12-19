Clases de Tenis y más deportes para este verano en San Bernardo

El Quincho Tenis San Bernardo se consolida como un espacio de referencia para la práctica deportiva en la localidad, ofreciendo una amplia gama de actividades de tenis destinadas tanto a niños como a adultos.

Con propuestas que van desde la formación inicial para los más pequeños hasta clases de perfeccionamiento y turnos recreativos para los mayores, el club busca fomentar la vida saludable y el aprendizaje de este deporte y otros.

Para conocer los detalles de las clases, los horarios disponibles y la metodología de trabajo, se estableció comunicación con Jonathan Hein, profesor de tenis y de Educación Física, en Radio Noticias.

Durante la entrevista, Hein brindó información sobre cómo sumarse a las propuestas del Quincho Tenis San Bernardo y destacó los beneficios de la práctica deportiva en todas las etapas de la vida.

