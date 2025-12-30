Un video que circuló en los últimos días generó conmoción entre vecinos y turistas en Mar de las Pampas, al mostrar a personal policial realizando un procedimiento sobre la arena, tras el hallazgo de una falange humana dentro de un frasco.

Según confirmaron fuentes de la investigación, el hecho se produjo en las inmediaciones del sector de playa y motivó un rápido despliegue de las fuerzas de seguridad. El objeto fue recolectado por la policía científica y derivado a pericias forenses.

Durante el operativo, una testigo brindó un dato clave: momentos antes del hallazgo habría visto a una mujer con una mano vendada, quien cargaba un frasco en la mano contraria. Según su relato, la mujer le explicó que había tenido un accidente doméstico, que le provocó la amputación de un dedo, y que por creencias religiosas vinculadas a la religión umbanda, decidió arrojarlo al mar como parte de una ofrenda ritual.

Con el avance de la causa, desde el hospital municipal local se informó que el día anterior una mujer ingresó a la guardia con la amputación de un dedo, fue atendida, dada de alta, y se retiró del centro de salud con la falange en su poder.

Este dato coincidió con el testimonio aportado en el lugar del hecho y, en principio, descartaría la hipótesis de un delito violento, aunque la investigación sigue abierta para confirmar todos los detalles del caso.