En horas de la tarde del martes, fue hallado el cuerpo sin vida de una mujer en una vivienda ubicada en calle San Juan, entre González y Mensajerías, en la localidad de San Bernardo, Partido de La Costa.

Según trascendió, el hallazgo se produjo dentro de una propiedad particular. Al momento, no se brindaron datos oficiales sobre la identidad de la mujer, aunque fuentes no confirmadas señalan que sería residente de la zona.

En el lugar trabajaron efectivos de la Policía Bonaerense, personal del Poder Judicial y del área de Seguridad de la Municipalidad de La Costa. También se ordenaron las pericias correspondientes para determinar la causa y el momento del fallecimiento.

Algunos testimonios indican que el cuerpo podría llevar varios días sin vida en el interior de la vivienda. Las autoridades mantienen el caso bajo investigación.

Hasta el momento de esta publicación, no se emitió un parte oficial con más detalles sobre el hecho.