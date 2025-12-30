La cooperativa CLYFEMA informó que durante los feriados de Año Nuevo, no habrá atención al público los días miércoles 31 de diciembre y jueves 1 de enero. La medida se enmarca en el cronograma habitual de cierre por fin de año.

Durante esos días, se garantizará un servicio de guardia para atender urgencias en los servicios de electricidad y obras sanitarias, mientras que los medios de pago electrónicos funcionarán con normalidad para quienes deseen abonar facturas o realizar gestiones en línea.

La atención presencial se retomará el viernes 2 de enero, en el horario habitual de 7:30 a 14:30.