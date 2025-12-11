La camioneta había sido sustraída en Santa Teresita. El seguimiento en tiempo real del Centro de Monitoreo permitió interceptar el vehículo en un baldío de Las Toninas y detener a tres personas oriundas de José León Suárez y Beccar.

Un operativo articulado entre el Centro de Monitoreo, la Patrulla Municipal y la Policía de La Costa permitió recuperar en pocas horas una camioneta Volkswagen Amarok que había sido robada en Santa Teresita y detener a los tres sospechosos, todos provenientes del conurbano bonaerense.

El hecho ocurrió este miércoles 10 de diciembre, cuando Carlos Ezequiel Giache, vecino de Santa Teresita y trabajador de la construcción, dejó su Amarok blanca (dominio PCC 993) en marcha sobre calle 33 entre 6 y 7, mientras ingresaba a una obra para retirar herramientas. Al regresar, apenas diez minutos después, el vehículo ya no estaba.

Cómo los detectaron por las cámaras municipales

Tras la denuncia, personal de la Comisaría Costa I y del Grupo Táctico Operativo (GTO) activaron el protocolo de búsqueda. Desde el Centro de Monitoreo municipal comenzaron a rastrear las cámaras del corredor Santa Teresita–Las Toninas, logrando identificar el paso del vehículo y seguir su recorrido en tiempo real.

Ese seguimiento permitió alertar a la Patrulla Municipal de zona centro, que localizó la Amarok abandonada en un baldío de calle 1 entre 54 y 56 de Las Toninas, donde tres jóvenes estaban retirando las chapas patentes y calcomanías para intentar desfigurarla.

Quiénes son los detenidos

Los aprehendidos fueron identificados como:

Ramiro Valentín Vargas , 21 años, profesor, domiciliado en José León Suárez .

, 21 años, profesor, domiciliado en . Nazareno Nahuel Rojas , 22 años, domiciliado también en José León Suárez .

, 22 años, domiciliado también en . Camila Tatiana Baigorria, 20 años, desempleada, con domicilio en Beccar.

Además del vehículo, la policía logró recuperar pertenencias y dinero del damnificado. La causa fue caratulada como “Hurto agravado de vehículo dejado en la vía pública”, con intervención de la UFID Nº 2 de Mar del Tuyú.

Desde el Ministerio Público Fiscal se avaló el procedimiento y se ordenaron las diligencias correspondientes. Fuentes policiales destacaron que la resolución inmediata del caso fue posible gracias al trabajo coordinado entre áreas locales y el uso del sistema de monitoreo urbano.