El fin de ciclo legislativo dejó una imagen inesperada: Evangelina Cordone, quien dejó su banca en el Honorable Concejo Deliberante de La Costa, logró en redes sociales algo que no consiguió en las urnas en 2025: volverse el centro del debate político local.

Una publicación del perfil satírico La Costa Memes, que la mostraba con una valija y un rótulo de “eliminada” al estilo Gran Hermano, alcanzó más repercusión en reacciones, comentarios y compartidos que los poco más de mil votos que obtuvo el espacio vecinalista que ella misma fundó junto a referentes de cambiemos.

📌 Reacciones cruzadas: ¿despedida o validación?

Los comentarios dejaron en claro que Cordone no pasó desapercibida: mientras algunos usuarios la descalificaron como “vende humo” y criticaron su escasa productividad legislativa, otros la defendieron con énfasis, destacando su “firmeza”, “coherencia” y “denuncias incómodas”.

“Se fue una de las pocas que siguió firme sus convicciones. No traicionó, no se vendió”, escribió una vecina.

“Inventó un partido con sus amigos y sacó 1.000 votos. Llegó tarde en 2021 y le regaló el Concejo a Caruso”, respondió otro, sin filtro.

“Se les nota la tensión porque Cordone esté afuera”, opinó una usuaria, en defensa de la exconcejal.

Entre el anticasta y la rosca local

En tiempos donde la política nacional gira en torno al relato “anticasta”, Cordone se posicionó en el plano local con un estilo disruptivo y denunciante. Sin embargo, su paso por el HCD no estuvo acompañado de cargos de relevancia ni proyectos aprobados de peso.

Aun así, su figura sigue generando conversación, y eso en política vale. Sobre todo cuando el voto vecinalista no alcanzó para retener representación, pero sí para instalar nombre, tensiones y una narrativa que puede volver en futuros turnos electorales.