Ingresos e inseguridad, las mayores preocupaciones, pero crecen las expectativas económicas

Un informe de Proyección Consultores revela que los bajos ingresos personales y familiares (49,9%) y la inseguridad (40,4%) son las principales preocupaciones de los argentinos en diciembre de 2025. Sorprendentemente, la inflación cayó al cuarto lugar, con una caída del 32,5% en su nivel de preocupación desde el inicio del gobierno de Javier Milei.

A pesar del mal presente —el 63,7% considera que su situación económica empeoró—, el 45,9% cree que estará mejor dentro de seis meses. Esto ubica al Índice de Perspectiva Económica en zona de estabilidad, aunque cerca del estancamiento.

El informe destaca una ciudadanía afectada por la crisis, pero que aún mantiene expectativas positivas a corto plazo.

16 diciembre, 2025 por Poli­tica

