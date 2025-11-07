Taekwondistas locales representarán al distrito en el Nacional Clausura en el CeNARD

El deporte costero vuelve a tener presencia en los escenarios más importantes del país. Seis jóvenes atletas de la Escuela Municipal de Taekwondo lograron clasificar al Torneo Nacional Clausura, que se disputará del 14 al 16 de noviembre en el Centro Nacional de Alto Rendimiento Deportivo (CeNARD).

La delegación costera estará integrada por Priscila Rodríguez, Shuan Daian, Alexia Sánchez, Anita Campusano, Narella Dimatteo y Francesco Echagüe, quienes accedieron a la competencia nacional tras destacarse en los torneos provinciales que otorgan puntos para el ranking anual.

A ellos se suma Pía Miconi, del área de Poomsae, quien alcanzó el primer lugar del ranking provincial y también representará a La Costa en la cita nacional.

El profesor Gabriel Krause, referente del taekwondo local, destacó el esfuerzo y la constancia de los jóvenes: “Cada uno de ellos logró la clasificación por mérito propio, con mucho compromiso y entrenamiento. En algunos casos, como el de Priscila y Shuan, además con resultados destacados a nivel nacional e internacional”.