Se desarrollará la 31º Fiesta de la Náutica y el Mar en Mar del Tuyú

Mar del Tuyú se prepara para disfrutar la 31º edición de la Fiesta de la Náutica y el Mar. El tradicional evento, que cuenta con el acompañamiento de la Municipalidad de La Costa, se llevará a cabo del viernes 7 al domingo 9 en la Plaza de la Cultura y la Memoria, ubicada en Calle 4 y 69.

Las actividades comenzarán el viernes a las 20.00, mientras que el sábado y el domingo las propuestas se iniciarán al mediodía, siempre con entrada libre y gratuita. Habrá espectáculos artísticos, juegos de kermés y un paseo gastronómico y de artesanías. También se entregará el Premio Ancla de Mar, se elegirán a las nuevas representantes de la fiesta y se realizará el clásico desfile cívico-institucional.

Pablo Daniel, la agrupación folclórica La Martullita del Centro de Jubilados La Amistad, La Rumbera, Ritmo Taller, Jaha, Puesta a Punto, Power Dance y Faros son algunos de los artistas que formarán parte de la grilla. El cierre de la última jornada estará a cargo de Damián Pérez.