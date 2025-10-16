El colectivo Orgullo La Costa tendrá un fin de semana activo en San Bernardo, con dos eventos en preparación de la 7.ª Marcha del Orgullo.
Este viernes 17 a las 23 hs realizarán la fiesta temática “La noche de lxs muertxs pero vivxs” en San Juan 2121, a beneficio de la organización de la marcha del año próximo.
El sábado 18 a las 16 hs, se llevará a cabo una asamblea organizativa abierta en la Plaza de la Familia (Av. San Bernardo y Tucumán), para definir propuestas, intervenciones y recorridos.
Pablo Nulli, vicepresidente del colectivo, expresó:
“Este año estamos más activxs que nunca. Necesitamos encontrarnos, escucharnos y planificar juntxs esta nueva edición de la marcha, pero también celebrar que seguimos en pie, visibles y con alegría.”
La convocatoria resalta la importancia de la organización colectiva frente a la discriminación:
“Ante el miedo, el odio, el fascismo y la invisibilización, respondemos en comunidad.”