El colectivo Orgullo La Costa tendrá un fin de semana activo en San Bernardo, con dos eventos en preparación de la 7.ª Marcha del Orgullo.

Este viernes 17 a las 23 hs realizarán la fiesta temática “La noche de lxs muertxs pero vivxs” en San Juan 2121, a beneficio de la organización de la marcha del año próximo.

El sábado 18 a las 16 hs, se llevará a cabo una asamblea organizativa abierta en la Plaza de la Familia (Av. San Bernardo y Tucumán), para definir propuestas, intervenciones y recorridos.

Pablo Nulli, vicepresidente del colectivo, expresó:

“Este año estamos más activxs que nunca. Necesitamos encontrarnos, escucharnos y planificar juntxs esta nueva edición de la marcha, pero también celebrar que seguimos en pie, visibles y con alegría.”

La convocatoria resalta la importancia de la organización colectiva frente a la discriminación: