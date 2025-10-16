La Municipalidad de La Costa impulsa una agenda activa de eventos para vecinos y visitantes, con propuestas culturales, turísticas y sociales a lo largo del distrito. A continuación, el repaso de las actividades ordenadas por fecha, más una sección final con lo más destacado que ya ocurrió y lo que se viene.

📅 Jueves 17 al sábado 19 de octubre

💳 Vuelve “La Costa Invita” con descuentos exclusivos

Residentes y visitantes pueden acceder a beneficios en gastronomía, alojamiento, transporte, parques temáticos y cines. Algunos descuentos se combinan con promociones bancarias.

👉 Descargá tu voucher

📅 Viernes 18 al domingo 20 de octubre

🍺 Oktubre Fest La Costa en Lucila del Mar

Festival con gastronomía, cerveza artesanal, feria de emprendedores y música en vivo. La entrada es libre y el evento se realiza en Mendoza y Av. Tucumán, Lucila del Mar.

👉 Mirá la programación

📅 Domingo 19 de octubre – 21 hs

💃 El Ballet de La Costa despide su repertorio en Mar de Ajó

Antes de su gira internacional, el ballet se presenta en el Espacio Multicultural de Mar de Ajó con entrada libre. Será una muestra del trabajo artístico local que viajará al exterior.

👉 Ver más

📅 Durante toda la semana

🫀 Campaña de donación de órganos junto a CUCAIBA

Se realizan charlas y actividades para promover la concientización sobre la donación de órganos, con participación de escuelas y espacios comunitarios.

👉 Más información

✅ Lo que pasó y lo que se viene

🏅 Guardavidas costeras representaron al país en Colombia

Dos guardavidas de La Costa participaron en el Campeonato Latinoamericano de Salvamento Acuático realizado en Cali, Colombia, integrando el equipo argentino.

👉 Conocé la historia

📆 Próximamente

Desde la comuna anticiparon que continuarán las acciones comunitarias, formativas y recreativas rumbo al inicio de la temporada de verano. Se espera que en las próximas semanas se anuncien más eventos abiertos y propuestas de capacitación para distintos sectores.