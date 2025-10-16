Una investigación que había comenzado como una búsqueda de paradero en la localidad de Las Toninas derivó en un hallazgo trágico.

De acuerdo a fuentes consultadas por MdA Noticias, personal de la DDI Dolores y la Subdelegación de Investigaciones de La Costa encontró un cuerpo sin vida enterrado en una vivienda del lugar.

Según las mismas fuentes, los investigadores se habían dirigido al domicilio para entrevistar a personas del entorno del hombre buscado. Durante el procedimiento, algunas inconsistencias y actitudes llamativas motivaron a los efectivos a profundizar la inspección en el terreno, donde finalmente se produjo el hallazgo.

Tras el operativo, un hombre y una mujer fueron aprehendidos preventivamente mientras continúa la investigación judicial.

La causa está en manos de la Fiscalía Descentralizada N.º 2 de La Costa, a cargo del Dr. Martín Prieto, quien dispuso la intervención de la Policía Científica y del Gabinete de Criminalística, además de peritajes sobre el lugar y los elementos secuestrados.

El caso se había iniciado semanas atrás, luego de la denuncia de un allegado del hombre desaparecido, quien manifestó no tener contacto con él desde hacía más de un mes y medio, y haber recibido mensajes de texto sospechosos desde su teléfono.

Con el paso de los días, y tras recibir un informe de Migraciones que confirmaba que la persona no había salido del país, las líneas de trabajo comenzaron a orientarse hacia su entorno más cercano.

Las tareas periciales continúan, mientras el cuerpo fue trasladado para su autopsia y posterior identificación formal. Desde la fiscalía se mantiene la reserva de las actuaciones por tratarse de un caso en desarrollo.