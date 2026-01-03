La Comedia Municipal estrena su cartelera de Verano

La Comedia Municipal de Teatro del Partido de La Costa dio a conocer su cartelera para la temporada de verano 2026. A partir de hoy sábado 3 de enero, el elenco dirigido por Alejandro Cacciabue presentará cinco obras, con funciones de miércoles a domingo que tendrán entrada libre y gratuita en el Espacio Multicultural de San Bernardo (San Juan 2834).
Las propuestas son aptas para todo público con la excepción de «La señora Macbeth», destinada a espectadores mayores de 13 años de edad. Todas las funciones comenzarán a las 22.30.
- MIÉRCOLES
«El amor en tiempo de tango»
- JUEVES
«La señora Macbeth» (de Griselda Gambaro) – Solo apta para mayores de 13 años
- VIERNES
«Milonga La Argentina»