Mar de Ajó vuelve a convertirse en escenario de una convocatoria masiva. Desde este jueves 31 de octubre hasta el domingo 2 de noviembre, la ciudad será sede de la segunda convención regional del mes organizada por los testigos de Jehová, que promete movilizar a más de 4.000 personas de toda la provincia de Buenos Aires.

El evento se llevará a cabo en el Estadio de La Costa, y no solo tiene un tinte religioso, sino que representa un gran impulso para la economía local. Hoteles, restaurantes, comercios y servicios ya muestran un notable movimiento, consolidando a Mar de Ajó como una plaza fuerte para eventos fuera de temporada.

Se trata de la segunda gran convocatoria en octubre: la anterior, realizada del 17 al 19, reunió a más de 5.800 personas entre asistentes presenciales y por streaming. En esta nueva edición llegarán delegaciones de localidades como Mar del Plata, Dolores, Necochea, Olavarría, Tres Arroyos, Claromecó, Pinamar, entre otras.

Desde la organización señalaron que ya hay más de 650 habitaciones reservadas en más de 20 alojamientos locales, además de acuerdos especiales con comercios gastronómicos para recibir a los visitantes.

Pero el movimiento no se limita a quienes llegan de fuera: también se activó la participación de alrededor de 900 asistentes locales, quienes en los días previos realizaron una campaña de invitación puerta a puerta en San Clemente, Santa Teresita, Mar del Tuyú, Mar de Ajó y otras localidades del Partido de La Costa.

“Este tipo de eventos movilizan a toda la comunidad, desde el sector hotelero y gastronómico hasta el transporte y los servicios”, destacaron desde la organización.

Una actividad gratuita y abierta para toda la comunidad

La convención, que lleva por lema “Adoración pura”, es de acceso libre y gratuito. Durante los tres días se ofrecerán discursos, entrevistas, videos temáticos, y momentos especiales como el bautismo público del sábado y la proyección de un nuevo episodio de la serie “Las buenas noticias según Jesús” el viernes.

“Invitamos a los vecinos a darse una vuelta por el Estadio de La Costa y así disfrutar de un evento de gran calidad que nos dejará excelentes herramientas para afrontar los desafíos cotidianos y encontrar estabilidad, ánimo y paz”, expresó Alejandro Willers, portavoz del grupo.

Con esta segunda convocatoria, Mar de Ajó cierra octubre con récord de actividad turística y comercial, y reafirma su potencial como sede de eventos que dinamizan la ciudad más allá de la temporada de verano.