General Lavalle | Se realizará un encuentro de prevención de consumo en Pavón

cultural pavon

La Municipalidad de General Lavalle, a través de la Secretaría de Calidad de Vida y Desarrollo Humano, invitó a toda la comunidad a participar del Encuentro de Prevención de Consumo que se realizará el viernes 7 de noviembre, de 11:00 a 13:00 horas, en el Centro Cultural de Paraje Pavón.

Durante la jornada, Narcóticos Anónimos Argentina estará presente compartiendo sus herramientas para la prevención y el acompañamiento frente al consumo problemático.

Se trata de una propuesta abierta a la comunidad, con el objetivo de brindar información, contención y espacios de diálogo sobre esta temática de interés social.

Etiquetas:

30 octubre, 2025 por Salud

También te puede interesar...

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

RADIO NOTICIAS EN VIVO

Publicidad

Medios



Archivos

Contador