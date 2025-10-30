General Lavalle | Se realizará un encuentro de prevención de consumo en Pavón

La Municipalidad de General Lavalle, a través de la Secretaría de Calidad de Vida y Desarrollo Humano, invitó a toda la comunidad a participar del Encuentro de Prevención de Consumo que se realizará el viernes 7 de noviembre, de 11:00 a 13:00 horas, en el Centro Cultural de Paraje Pavón.

Durante la jornada, Narcóticos Anónimos Argentina estará presente compartiendo sus herramientas para la prevención y el acompañamiento frente al consumo problemático.

Se trata de una propuesta abierta a la comunidad, con el objetivo de brindar información, contención y espacios de diálogo sobre esta temática de interés social.