Con la participación de 100 equipos inscriptos y más de 1.500 personas movilizadas, la Copa Diciembre organizada por Torneos La Costa se convirtió en uno de los eventos deportivos más convocantes del calendario nacional del vóley amateur.

El certamen, que se desarrolla en Mar de Ajó del 6 al 8 de diciembre, celebra su 16ª edición con una convocatoria récord, consolidándose como uno de los torneos más grandes del país. El referente local y organizador, Germán Aragone, celebró en redes sociales la magnitud alcanzada, remarcando el impacto tanto deportivo como turístico del evento.

“Llegamos a los 100 equipos inscriptos. Más de 1500 personas estarán alrededor del torneo. Es una gran noticia para el deporte y para el turismo”, expresó Aragone.

Un recurso estratégico para la baja temporada

Eventos como la Copa Diciembre no sólo representan un logro organizativo, sino que ponen en evidencia el potencial del turismo deportivo y de convenciones como herramienta para dinamizar la economía local durante la baja temporada. Solo entre los meses de septiembre a diciembre, este tipo de encuentros podrían aportar unos 30 mil visitantes con relativa facilidad si se fortalecieran los canales de promoción, apoyo institucional y articulación con el sector privado.

El Partido de La Costa cuenta con infraestructura deportiva, capacidad hotelera, oferta gastronómica y experiencia acumulada en organización de grandes encuentros. Sin embargo, muchos organizadores aún dependen casi exclusivamente de su empuje personal.

El desafío: más impulso y más estrategia

Frente a este escenario, el rol del Estado como facilitador se vuelve clave: promover, conectar, estimular el riesgo y respaldar proyectos que hoy ya muestran resultados concretos. También es necesario que los organizadores cuenten con herramientas de comunicación profesional que les permitan escalar sus propuestas, posicionarlas mejor y atraer inversiones.

El éxito de este torneo en Mar de Ajó reafirma que hay un camino claro: cuando el deporte, la organización y la comunidad se alinean, los resultados son medibles y sostenibles. Lo que falta no es capacidad: falta decisión para apostar más alto. La pregunta es ¿estamos preparados para hacerlo?.

Queda demostrado que si. El estado ha construido a lo largo de mas de dos décadas la infraestructura necesaria, los privados también, se estima que a lo largo del año hay unos cien hoteles abiertos y una cantidad de locales gastronomicos que podrían superar ese numero. ¿Qué nos falta entonces?