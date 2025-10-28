El Torneo Nacional de Gimnasia Artística Nivel 3, realizado en Mar de Ajó entre el jueves 23 y el sábado 25 de octubre, dejó algo más que medallas: generó un fuerte impacto económico en la ciudad, que recibió a delegaciones de 20 provincias y movilizó a miles de personas durante tres días.

La presidenta de la Federación Bonaerense de Gimnasia Artística, Mónica Tamara Sposaro, dialogó con Radio Noticias Web y confirmó que el evento reunió a más de 800 gimnastas, y que al sumar entrenadores, familias y acompañantes, se estima que llegaron a la zona más de 2.000 personas.

“El movimiento fue enorme. No solo en lo deportivo, sino en lo económico: alojamiento, gastronomía, transporte, comercios… todo se vio beneficiado”, sostuvo Sposaro.

El evento se desarrolló en el Polideportivo Municipal de Villa Clelia, con entrada libre y gratuita, y fue una oportunidad para mostrar el potencial del Partido de La Costa como sede de eventos deportivos de escala nacional.

“Muchos aprovecharon para quedarse todo el fin de semana. Eso genera trabajo directo e indirecto en hoteles, casas en alquiler, restoranes, rotiserías, kioscos, estaciones de servicio y hasta almacenes”, remarcó la dirigente.

Sposaro también destacó que la logística de un torneo así requiere una infraestructura que funcione: jueces, equipamiento, personal técnico, cronogramas y apoyo institucional. En ese sentido, agradeció el acompañamiento del municipio local, tanto en lo operativo como en la difusión.

Más allá del resultado competitivo, el torneo dejó una huella visible en la comunidad. El flujo de personas se notó en toda la cadena de servicios turísticos y comerciales, especialmente en un mes como octubre, que suele estar entre temporadas.