Un costero representará a la Argentina en el Mundial de Para Surfing en California

El costero Iván Rohr, alumno de la Escuela Municipal de Surf Adaptado, logró una destacada clasificación para el ISA World Para Surfing Championship 2025, que se desarrollará del 2 al 7 de noviembre en Oceanside, California (Estados Unidos).

A partir de su desempeño en competencias nacionales y los resultados obtenidos en el circuito argentino, Rohr fue convocado por la Asociación Argentina de Surf para integrar el seleccionado nacional que representará al país en la máxima cita del surf adaptado mundial.

El equipo argentino estará conformado por los atletas Georgina Melatini, Pablo Martínez e Iván Rohr, mientras que Alejandro Giménez y Débora Kowalik, de la Dirección de Deporte Adaptado del Partido de La Costa, acompañarán como asistentes técnicos del seleccionado.