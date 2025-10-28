La Costa será sede del 9° Encuentro Nacional Costa Coral | Conoce los detalles

Del 31 de octubre al 2 de noviembre, el Partido de La Costa será sede de la novena edición de Costa Coral, el encuentro nacional que reúne a coros de todo el país para celebrar la música, la amistad y el intercambio cultural en un entorno frente al mar.

Durante tres jornadas se desarrollarán actividades recreativas y espacios de encuentro entre las agrupaciones participantes. Dos de los días contarán con actividades abiertas al público:

El viernes 31 de octubre a las 20.30 tendrá lugar el Concierto de Apertura en el Teatro Ocean de Mar de Ajó, donde se dará la bienvenida a los coros participantes.

El sábado 1 de noviembre a las 19.00 será el Encuentro Coral Central, que se llevará a cabo en el Teatro Auditorio de San Bernardo del Tuyú, escenario que reunirá a todas las agrupaciones invitadas en una gran noche de voces y armonías.

Finalmente, el domingo 2 de noviembre se realizará la jornada de cierre con una cantata coral y un almuerzo de camaradería en el Campo Recreativo de la Asociación de Fomento de San Bernardo, en La Lucila del Mar, reservado exclusivamente a las delegaciones participantes, coronando tres días de música y amistad.