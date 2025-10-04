La Liga de Fútbol de La Costa suspendió a un jugador del Torneo Clausura de futsal tras recibir una orden del Juzgado de Familia N.º 1 de Dolores, que determinó que el involucrado mantiene una deuda de cuota alimentaria.

La medida fue confirmada por el presidente de la Liga, Miguel Letveñuk, en declaraciones al portal www.radionoticiasweb.com.ar, donde explicó:

“Es la primera vez que recibimos una solicitud de este tipo desde el ámbito judicial. Lo comunicamos a AFA para recibir asesoramiento legal”.

El jugador, identificado por las iniciales C.L.E., fue excluido de la lista de buena fe luego de que el juzgado notificara de manera directa a la organización del torneo. La decisión fue tomada el pasado 23 de septiembre y representa un caso inédito en el fútbol costero.

Un precedente que mezcla fútbol y justicia

El abogado Juan Pablo Ramírez, quien representa a la parte denunciante, sostuvo que la medida busca generar conciencia sobre el cumplimiento de las responsabilidades parentales:

“Esto no es una sanción deportiva, sino una herramienta judicial para visibilizar un incumplimiento que afecta directamente a un menor”, afirmó.

El fallo judicial pone de relieve cómo las decisiones del fuero de familia pueden tener impacto en otras áreas de la vida cotidiana, incluso en espacios recreativos como los torneos amateurs.

La AFA, en conocimiento

Desde la Liga local indicaron que elevaron el caso a la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) para solicitar orientación, ya que no existían antecedentes de una situación similar en competencias costeras. No se descarta que, a partir de este caso, se diseñen protocolos para responder ante futuras solicitudes judiciales.

El jugador podrá volver a competir solo si regulariza su situación legal. Mientras tanto, el caso quedó instalado como un punto de debate sobre los límites entre justicia, deporte y responsabilidad social.