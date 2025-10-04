Adolfo Pérez Esquivel habló en Radio Noticias

perez esquivel

Adolfo Pérez Esquivel, Premio Nobel de la Paz, se expresó en el aire de Radio Noticias 105.7 con la autoridad que le confieren décadas de defensa de los derechos humanos y la justicia.

Pérez Esquivel ofreció un análisis lúcido y sin concesiones sobre el panorama actual del país.

Además, sus reflexiones fueron más allá de la coyuntura política y se centraron en las deudas pendientes con los sectores más vulnerables, examinando las raíces de la desigualdad, la pobreza y la violencia estructural que persisten en la sociedad.

Dale play al video:

Etiquetas:

4 octubre, 2025 por Sociedad

También te puede interesar...

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

RADIO NOTICIAS EN VIVO

Publicidad

Medios



Archivos

Contador