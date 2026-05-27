Salud | Advierten que las próximas semanas serán clave y piden vacunar a los grupos de riesgo

La Asociación Argentina de Medicina Respiratoria (AAMR) advirtió que con la llegada de las bajas temperaturas comenzó la temporada fuerte de virus respiratorios.

Aunque la circulación de gripe aún es baja, se espera un aumento sostenido de casos de Influenza A (H3N2) —variante bajo monitoreo internacional por su alta transmisibilidad— y del Virus Sincicial Respiratorio (VSR), causa principal de bronquiolitis en lactantes y de severas complicaciones en adultos mayores. Los especialistas remarcaron que «no es tarde para vacunarse» y que el momento oportuno es ahora, antes del pico invernal.