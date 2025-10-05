AUBASA presentó 26 nuevos móviles para mantenimiento y asistencia vial

Con el objetivo de optimizar el servicio en las rutas y autopistas bonaerenses, AUBASA incorporó 26 unidades cero kilómetro que se suman a la flota destinada a tareas de mantenimiento, seguridad y asistencia vial.

El ministro de Infraestructura y Servicios Públicos, Gabriel Katopodis, encabezó la presentación y afirmó:

Hoy incorporamos nuevos móviles de seguridad vial para el cuidado de las y los usuarios que pagan el peaje. La provincia de Buenos Aires devuelve ese esfuerzo en obras y mejores servicios. Es parte de un plan integral de puesta en valor de las rutas concesionadas por AUBASA que permiten potenciar el turismo y la producción.

