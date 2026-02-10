Seguridad Vial | Continúa el trabajo de prevención y las actividades de concientización en el distrito

seguridad vial la costa

En el marco de una serie de acciones orientadas a la seguridad y la inclusión vial, se llevó adelante un nuevo operativo de entrega de Pases Libres Multimodales por parte del Ministerio de Transporte de la Provincia, que fue acompañado por la Municipalidad de La Costa con una jornada lúdica y recreativa, la que enseñó sobre sobre normas y cuidados de tránsito a los más pequeños.

La jornada tuvo lugar en el Parador Municipal de Santa Teresita donde personas con discapacidad pudieron gestionar, recibir los pases para el transporte público gratuito, donde niños y niñas se divirtieron y aprendieron sobre educación vial a través de juegos y propuestas de “Guardianes de la Seguridad Vial”, una iniciativa local del área de Tránsito.

Etiquetas:

10 febrero, 2026 por Interes General Locales

También te puede interesar...

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

RADIO NOTICIAS EN VIVO

Publicidad

Medios



Archivos

Contador