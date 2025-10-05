Ayer, San Clemente del Tuyú fue escenario de una actividad especial en el marco del Mes de Sensibilización sobre el Cáncer de Mama, impulsada por la Municipalidad de La Costa. La jornada consistió en una correcaminata abierta a toda la comunidad, con el objetivo de promover la prevención y la detección temprana de esta enfermedad.

Desde las redes oficiales del municipio se compartieron imágenes del evento y se agradeció la participación de vecinos y vecinas: «🩷 Así vivimos la primera Correcaminata por la Concientización del Cáncer de Mama en San Clemente. Durante todo octubre seguimos con más actividades para promover la prevención y la detección temprana a lo largo de toda La Costa. 🏃‍♀️ ¡Sumate vos también y acompañanos!».

El evento formó parte de una serie de acciones que se desarrollarán durante octubre en distintas localidades del partido, incluyendo charlas, jornadas de salud, caminatas y otras propuestas orientadas a generar conciencia sobre la importancia de los controles médicos periódicos.

📍 El cronograma completo de actividades está disponible en la página oficial del municipio:

👉 https://prensa.lacosta.gob.ar/la-costa-conmemora-el-mes-de-sensibilizacion-sobre-el-cancer-de-mama-con-actividades-abiertas-a-la-comunidad/