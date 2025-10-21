Así fue la Fiesta de la Mujer Rural en Pavón

El tradicional festejo reunió a decenas de vecinos, familias y visitantes en dos jornadas de actividades, homenajes y destrezas criollas en el Partido de General Lavalle.

Además, en el marco de la novena edición fueron elegidas las nuevas representantes del evento y Emma Ramírez fue consagrada como Embajadora, Agustina López recibió el título de Miss Elegancia, y Lourdes Butte fue distinguida como Miss Simpatía.

Esto decía Nicolás Toucedo, Secretario de Turismo y Cultura de Lavalle en RN:

Estamos más que contentos.

