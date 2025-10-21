El Instituto Superior de Formación Docente y Técnica N° 89 “Dr. René Favaloro” cumple 36 años y lo festejará a lo grande el próximo sábado 9 de noviembre desde las 10 de la mañana en su sede de Entre Ríos 555, Mar de Ajó Norte.

La celebración se extenderá tanto dentro como fuera del edificio, ocupando toda la manzana con una propuesta que incluye ferias, música en vivo, exposiciones, espectáculos de danza, desfile de indumentaria y una gran juntada de autos clásicos. Desde la organización confirmaron que, por el despliegue previsto, el evento no se suspende por lluvia.

En diálogo con MDA Noticias, el profesor Raúl Castro adelantó que la jornada se pensó como una fiesta abierta a la comunidad, con espíritu solidario y participativo.

“Este aniversario es más que una fecha institucional. Como decía el Dr. Favaloro, el nosotros está por encima del yo, y eso es lo que buscamos transmitir: una educación pública viva, que se comparte y se celebra”, expresó.

Uno de los atractivos centrales será la 7ª Juntada de Autos Multimarca, organizada junto a Fierreros de La Costa, que convocará a autos clásicos, modernos y de colección. La actividad se desarrollará de 10 a 18 horas, y se combinará con la feria de stands y carreras técnicas, donde estudiantes expondrán sus proyectos y producciones.

El cronograma artístico iniciará cerca del mediodía, con presentaciones de grupos locales como Entre Nosotros, Flipas, Valen Aguirre, Tamboras de Luna, Bajamar, Crash, Los del Mar, Barrios Lejanos y más. También habrá espacio para las danzas flamencas y árabes, y un colorido desfile de indumentaria con diseño y confección local.

La entrada es libre y gratuita, aunque se invita a colaborar con un alimento no perecedero como gesto solidario. Lo recaudado será destinado a comedores de la comunidad.

El Instituto 89, fundado en 1989, es un emblema de la educación pública en el Partido de La Costa. Con una oferta que abarca carreras docentes y técnicas, ha formado generaciones de profesionales que hoy se desempeñan en distintas áreas del sistema educativo y productivo de la región.

Este nuevo aniversario busca no solo celebrar su historia, sino también reafirmar su compromiso con el futuro, desde el trabajo colectivo, la educación técnica y el arraigo comunitario.