En Nueva Atlantis, los vecinos se organizan cada vez más para combatir la inseguridad. La última semana estuvo marcada por un robo frustrado gracias al accionar de un vecino, quien había retirado minutos antes elementos de valor que había dejado en su camioneta. La persona que ingresó a su propiedad a las 4:30 de la madrugada, como se ve en el video aportado, actuó con intención de robo pero no logró concretarlo.

Este tipo de episodios se repite en la zona, donde los delincuentes merodean durante la madrugada, pero los vecinos decidieron no quedarse de brazos cruzados. Grupos de WhatsApp, redes sociales, cámaras de seguridad particulares y un sistema informal de alerta rápida con la policía, se convirtieron en herramientas claves para disuadir y denunciar delitos.

«Nos ayudamos entre todos con lo que tenemos», comentó uno de los vecinos, quien compartió el video de su cámara de seguridad. La imagen fue aportada a las autoridades como prueba.

Ayer mismo, un operativo cerrojo se montó en la zona tras otro hecho delictivo. Tres personas armadas ingresaron a una vivienda de Lebhenson al 1900, pero fueron detectadas por los vecinos que alertaron al 911. Dos de ellos fueron detenidos durante la persecución y el tercero fue capturado más tarde con el apoyo vecinal. “Se trataría de un sujeto que habría descartado un arma de fuego durante su fuga”, confirmaron desde el entorno policial.

Según relatan en el barrio, los detenidos serían conocidos en la zona y podrían estar vinculados a otros hechos ocurridos recientemente. Las cámaras de seguridad de vecinos, nuevamente, fueron claves para reconstruir los movimientos de los sospechosos.

Pese a la efectividad de estas acciones conjuntas entre ciudadanos y fuerzas de seguridad, por lo bajo comienza a notarse cierto malestar. Algunos vecinos señalan que “la policía responde, pero si la justicia no actúa, todo se complica”. La sensación general es que hace falta un mayor compromiso judicial para que las detenciones no sean solo momentáneas.