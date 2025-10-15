Del 17 al 19 de octubre, Mar de Ajó será sede de una nueva edición de la asamblea anual de los Testigos de Jehová, bajo el lema “Adoración pura”. El evento se realizará en el Estadio de La Costa y reunirá a más de 8.000 asistentes, con delegaciones que llegarán desde localidades como Tandil, Dolores, Mar del Plata, Necochea y Tres Arroyos.

La llegada de miles de personas genera expectativa entre prestadores de servicios turísticos y comerciantes locales, que ya comenzaron a registrar un aumento en las reservas de hospedaje y consultas por salidas gastronómicas. “Es una buena noticia que un evento de esta magnitud llegue a nuestra ciudad, nos da movimiento en una época intermedia”, expresó una propietaria de hotel de la zona céntrica.

Desde el sector gastronómico también destacan la posibilidad de ofrecer menús especiales y promociones durante los tres días que dura la convención. Además, algunos comercios planean extender horarios y reforzar personal para atender la demanda.

La asamblea es gratuita y abierta a toda la comunidad, e incluirá discursos, entrevistas y videos centrados en valores espirituales y bíblicos. Uno de los momentos más esperados será el bautismo del sábado, además de la proyección de dos capítulos de la serie “Las buenas noticias según Jesús”.

“Es la primera vez que celebramos nuestras convenciones anuales en Mar de Ajó. Es un programa dinámico, útil y abierto a todos los que quieran reflexionar sobre la espiritualidad en estos tiempos”, explicó Alejandro Willers, vocero del evento.

La convención se repetirá el fin de semana del 31 de octubre al 2 de noviembre, y desde la organización remarcaron que estos encuentros tienen como objetivo fortalecer la esperanza y el bienestar personal.

Más detalles sobre el programa completo pueden consultarse en el sitio oficial:

jw.org/es/testigos-de-jehová/asambleas-anuales