Descuentos para el Día de la Madre con “La Costa Invita”, del 17 al 19 de octubre

Con motivo del Día de la Madre, que se celebra el domingo 20 de octubre, el programa “La Costa Invita” ofrece una oportunidad ideal para quienes buscan agasajar a mamá con descuentos especiales en distintos rubros. La propuesta estará vigente del jueves 17 al sábado 19, abierta tanto a vecinos como a turistas que visiten el Partido de La Costa ese fin de semana.

Durante esos tres días, será posible acceder a promociones en gastronomía, alojamientos, productos locales, parques temáticos y entradas al cine, entre otros. Además, varios de estos descuentos se pueden combinar con promociones bancarias y pagos con tarjetas, lo que permite un ahorro aún mayor.

Para aprovechar los beneficios, solo es necesario registrarse online y descargar el voucher digital, que se presenta en los comercios adheridos. El formulario ya está disponible en el sitio oficial: lacosta.gob.ar/lacostainvita

Entre los beneficios más destacados:

  • Descuentos del 20 % en transporte de larga distancia
  • Hasta 25 % en restaurantes
  • 2×1 en entradas de cine
  • 3×2 y rebajas de hasta el 50 % en parques temáticos
  • Ofertas en productos locales y estadías en hoteles

“La propuesta permite que tanto residentes como visitantes disfruten de promociones para compartir en familia, hacer un regalo o planear una salida especial”, expresaron desde la organización.

La iniciativa busca incentivar el consumo local y ofrecer un marco atractivo para quienes eligen pasar el Día de la Madre en el distrito, sumando opciones de calidad con precios accesibles.

15 octubre, 2025 por Turismo

