Con motivo del Día de la Madre, que se celebra el domingo 20 de octubre, el programa “La Costa Invita” ofrece una oportunidad ideal para quienes buscan agasajar a mamá con descuentos especiales en distintos rubros. La propuesta estará vigente del jueves 17 al sábado 19, abierta tanto a vecinos como a turistas que visiten el Partido de La Costa ese fin de semana.

Durante esos tres días, será posible acceder a promociones en gastronomía, alojamientos, productos locales, parques temáticos y entradas al cine, entre otros. Además, varios de estos descuentos se pueden combinar con promociones bancarias y pagos con tarjetas, lo que permite un ahorro aún mayor.

Para aprovechar los beneficios, solo es necesario registrarse online y descargar el voucher digital, que se presenta en los comercios adheridos. El formulario ya está disponible en el sitio oficial: lacosta.gob.ar/lacostainvita

Entre los beneficios más destacados:

Descuentos del 20 % en transporte de larga distancia

Hasta 25 % en restaurantes

2×1 en entradas de cine

3×2 y rebajas de hasta el 50 % en parques temáticos

Ofertas en productos locales y estadías en hoteles

“La propuesta permite que tanto residentes como visitantes disfruten de promociones para compartir en familia, hacer un regalo o planear una salida especial”, expresaron desde la organización.

La iniciativa busca incentivar el consumo local y ofrecer un marco atractivo para quienes eligen pasar el Día de la Madre en el distrito, sumando opciones de calidad con precios accesibles.