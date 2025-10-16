Este jueves se celebra una nueva edición de “Abrazando Culturas” en Mar de Ajó Norte, una jornada que reúne a vecinas, vecinos e instituciones locales en el marco del Día del Respeto a la Diversidad Cultural.

El evento se extenderá de 10:00 a 17:00, e incluirá acto protocolar, desfile, almuerzo comunitario y presentaciones artísticas, con participación de organizaciones del barrio y el polo educativo de la zona.

Esta propuesta busca revalorizar la identidad y la diversidad de las comunidades que integran el Partido de La Costa, promoviendo el encuentro entre culturas a través del arte, la memoria y el diálogo.

“Abrazando Culturas” se realiza cada año en distintas localidades del distrito y ya es una fecha significativa en el calendario social y educativo de la región.