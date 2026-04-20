El fallecimiento de Santiago Peirano, un joven DJ de 25 años, generó conmoción en el Partido de La Costa tras un accidente de tránsito ocurrido en la madrugada del domingo en Mar de Ajó.

Según se informó, el joven protagonizó un siniestro con su motocicleta y fue trasladado de urgencia al hospital con heridas de gravedad. Pese a los esfuerzos médicos, falleció horas más tarde.

Peirano era reconocido en el ambiente musical local por su proyección como DJ, lo que profundizó el impacto de la noticia entre vecinos, amigos y referentes del ámbito artístico de la región.

Dolor en la comunidad

El hecho generó múltiples expresiones de pesar en redes sociales, donde allegados destacaron su perfil artístico y su vínculo con la escena musical costera.

La investigación del accidente busca establecer las circunstancias en las que se produjo el siniestro vial.