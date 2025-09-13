La Subsecretaría de Deportes de la Provincia de Buenos Aires llevó adelante en General Guido una Jornada de Actualización en Fútbol Femenino, en el marco del Programa de Educación Deportiva Permanente.

La capacitación estuvo a cargo de Gabriel Denava, preparador físico de los seleccionados femeninos Sub 17 y Sub 20, y reunió a profesoras, profesores, entrenadoras, entrenadores, formadores y jugadoras de distintos municipios de la región.

El encuentro incluyó una instancia teórica en el Museo del Vecino y otra práctica en el Estadio Municipal Jorge Oscar Fernández.

Desde la Dirección de Desarrollo Deportivo destacaron: “Estamos muy orgullosos de que General Guido haya sido sede de una capacitación de gran nivel, que fortalece el desarrollo del fútbol femenino y abre más oportunidades para nuestras deportistas”.

El Director Alejandro Sione compartió en redes sociales que estas acciones se enmarcan en el trabajo impulsado por Cristian Cardozo: “Seguimos trabajando para estar presentes en cada municipio, acompañando el crecimiento de quienes hacen del deporte un motor de inclusión y transformación social”.

La jornada fue celebrada como un paso más en la consolidación del fútbol femenino en el interior bonaerense, donde cada vez más jugadoras encuentran espacios de formación y competencia.