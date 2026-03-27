Ruta 11 | Se avanza con obras de pavimentación y nueva Autovía

El Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos, a través de la Dirección de Vialidad, ejecuta un plan integral de mejoras sobre la Ruta Provincial N° 11. En el partido de Magdalena, se realizan trabajos de bacheo, repavimentación y pavimentación de banquinas. Esta obra funciona como una variante de circunvalación que permitirá que el tránsito pesado hacia Punta Indio no deba ingresar a la ciudad, agilizando la logística y mejorando la seguridad vial urbana. El proyecto se complementa con nueva iluminación, señalización y dársenas para transporte público.

En paralelo, continúa la histórica transformación en Autovía del tramo Villa Gesell – Mar Chiquita. Esta obra de 72,4 kilómetros consiste en la construcción de una segunda calzada y la repavimentación de la vía existente. El proyecto incluye la duplicación de 7 puentes, 54 alcantarillas y la construcción de retornos cada 3,5 kilómetros. Estas intervenciones beneficiarán a más de 7.000 vehículos diarios que transitan hacia la Costa Atlántica, reduciendo tiempos de viaje y previniendo siniestros viales en uno de los corredores turísticos más importantes de la provincia.