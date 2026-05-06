El Gobierno nacional presentó en el Congreso un proyecto para modificar el régimen de subsidios al gas por “Zona Fría” y el Partido de La Costa aparece entre los distritos que podrían perder parte de los beneficios vigentes desde la ampliación aprobada en 2021.

Según surge del texto impulsado por el ministro de Economía Luis Caputo, la idea oficial es volver al esquema original del régimen, dejando como zonas plenamente subsidiadas solamente a la Patagonia, Malargüe y la Puna.

¿Qué pasaría con La Costa?

La ampliación sancionada durante 2021 incorporó a gran parte del interior bonaerense y la Costa Atlántica dentro del beneficio de “Zona Fría”, permitiendo descuentos del 30% y hasta el 50% en las boletas de gas según cada caso.

Con el nuevo proyecto, el Partido de La Costa dejaría de integrar el núcleo histórico del régimen. Sin embargo, distintas fuentes periodísticas coinciden en que no desaparecería automáticamente toda ayuda para los hogares vulnerables.

El texto oficial prevé mantener una “bonificación adicional” para usuarios de menores ingresos que estén incorporados al nuevo esquema de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF). Eso significa que:

usuarios de ingresos medios y altos podrían perder el descuento actual;

hogares vulnerables podrían conservar algún tipo de subsidio parcial.

Preocupación en municipios bonaerenses

Medios provinciales y especializados en energía advierten que la Costa Atlántica aparece entre las regiones más comprometidas si prospera la reforma.

En la provincia de Buenos Aires son alrededor de 90 municipios los alcanzados por el régimen ampliado, incluyendo localidades costeras donde el consumo de gas durante el invierno tiene fuerte impacto económico.

Por ahora, el proyecto recién ingresó al Congreso y deberá atravesar discusión legislativa. Pero la letra conocida hasta el momento confirma que el Partido de La Costa sí podría verse afectado por los cambios que impulsa el Gobierno nacional.