La herramienta permite realizar consultas, gestionar turnos médicos, efectuar reclamos y acceder a trámites municipales desde el celular, todos los días, las 24 horas. Además, cuenta con un equipo de atención personalizada de lunes a lunes, de 8.00 a 20.00 horas.

Con el objetivo de facilitar las gestiones cotidianas, ahorrar tiempo a los vecinos y acercar los servicios municipales a cada hogar, la Municipalidad de La Costa puso en marcha MarIA, un nuevo sistema de atención que combina inteligencia artificial con un equipo de operadores municipales a través de WhatsApp.

La iniciativa, impulsada por el intendente Juan de Jesús, busca fortalecer el vínculo cotidiano entre el Estado municipal y la comunidad, incorporando nuevas herramientas para escuchar, informar, orientar y atender las necesidades de los vecinos.

Agendando el número 2246 500090, los vecinos podrán comunicarse con la Municipalidad de manera sencilla, sin necesidad de descargar aplicaciones adicionales, trasladarse a una dependencia municipal o realizar filas.

MarIA permite, entre otras cosas, realizar consultas sobre servicios municipales, gestionar turnos médicos en los Centros de Atención Primaria de la Salud (CAPS), realizar reclamos y consultar su estado, acceder a información general y turística y efectuar trámites municipales. También ofrece la posibilidad de comunicarse directamente con un integrante del equipo de atención al vecino.