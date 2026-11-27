En una jornada en las oficinas de la Dirección de Producción, alumnos y docentes de la Escuela Especial 501 participaron de la entrega de la primera camada de pollitos incubados por los propios estudiantes, en el marco de un trabajo articulado con el proyecto “Granja Agroecológica Bandera Argentina”, ubicado en Chacras de General Lavalle.

Los pollitos fueron entregados a familias que previamente se habían inscripto para participar de la iniciativa. Los huevos fertilizados utilizados en el proceso provienen de la granja, mientras que los alumnos tuvieron un rol activo en la incubación y en la posterior entrega del producido a la comunidad.

La propuesta pone en valor la importancia de integrar a distintas instituciones y vecinos en proyectos que generan aprendizajes, participación y resultados concretos. En este caso, los estudiantes no sólo forman parte de una experiencia educativa y productiva, sino que también pueden compartir con otras familias el fruto de su trabajo.

La iniciativa tendrá continuidad: está previsto realizar una nueva entrega una vez por mes, de acuerdo con la producción disponible, fortaleciendo así el vínculo entre la escuela, el municipio y la comunidad.