La Casa de la Cultura de General Lavalle ofrecerá dos jornadas de actividades artísticas el sábado 28 y domingo 29 de noviembre, con propuestas de canto y teatro abiertas a toda la comunidad.

El sábado 28 de noviembre se presentarán los alumnos del Taller de Cultura, quienes compartirán sus trabajos de canto y obras teatrales.

Por su parte, el domingo 29 de noviembre se presentará la obra de teatro “Con los huevos al plato”, de Nicole Gonzales, con Facundo Manuel.

Ambas jornadas se realizarán en la Casa de la Cultura, ubicada en la Avenida Mitre 1168. La entrada será libre y gratuita.