Las Toninas se prepara para vivir una nueva edición del Festival del Pueblo, una jornada que reunirá música en vivo, danza, feria de artesanos, emprendimientos, gastronomía y actividades para compartir en comunidad. El evento se realizará el 21 de noviembre, a partir de las 12 del mediodía, en la Plaza Malvinas, ubicada en 7 y 38.

La propuesta contará con una amplia grilla de shows en vivo, con artistas, bandas, bailarines y diferentes expresiones culturales que animarán la jornada.

Entre los espectáculos anunciados se encuentran Bastoner​as, Robert El Compa, Bachata Esencia Latina, Reinas en Movimiento – Zumba Centro de Jubilados, Princesa Marisa Árabe, Circo Inty, Full Style, Estudio de Danzas, Gauchos Güemes, Abré “Bien Alto”, Sembrando Tradición, Emer Zumba, Esteban Darío y Elección Mini Emprendedoras.

El cierre será con una batalla entre las dos bandas toninenses, prometiendo música y entretenimiento para disfrutar hasta el final.

Además de los espectáculos, el festival tendrá feria de artesanos, feria de pulpo, puestos de emprendedores, bufete, parrilla y distintas propuestas gastronómicas.

La invitación es de la Comisión de Festejos Las Toninas, que convoca a vecinos, visitantes y familias a participar de esta jornada de encuentro, cultura y celebración popular.

La cita será el 21 de noviembre desde las 12, en Plaza Malvinas, 7 y 38, en Las Toninas.